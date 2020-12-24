«Дарваза» в Туркменистане — загадочный пожар, который горит уже 48 лет

CentralAsia (TM) - На Земле есть одно место, где большой пожар горит почти 50 лет. Это место, которое успели прозвать «вратами ада», находится в Туркменистане, богатом нефтегазовыми ресурсами. Но почему никто не решается потушить огонь? - задаются вопросом пользователи китайского портала Sohu.



Хотя сам Туркменистан расположен в одном из самых засушливых регионов мира, он богат нефтегазовыми ресурсами, и нефтегазовая промышленность — его основная промышленная отрасль. Большая часть жителей Дарвазы — туркмены из этнической группы тюрков, и они по-прежнему ведут полукочевой образ жизни.



Во время буровой разведки в 1971 году советские геологи обнаружили подземную каверну, почва оказалась слишком рыхлой и обвалилась, оставив кратер большого диаметра. Чтобы предотвратить утечку токсичных газов, их решили поджечь. Геологи думали, что пожар утихнет через пару дней, но никак не ожидали, что огонь будет гореть 48 лет. По состоянию на 2018 год огонь, сжигающий природный газ в кратере, все еще не прекратился, поэтому местные жители называют это место «Вратами ада».

На наш взгляд, это просто невообразимо, поделились пользователи. Цена подобного пожара слишком велика. Природный газ здесь сгорает впустую, а ведь он такой драгоценный ресурс! Из-за пожара туркменское правительство опасалось, что он отразится на жизни людей, поэтому было принято решение не добывать здесь природный газ. Однако непрерывное горение природного газа означает, что ресурсы Туркменистана также постоянно уменьшаются. Согласно расчетам соответствующих специалистов, было установлено, что Туркменистан ежегодно теряет около 50 миллиардов долларов, если исходить из уровня горения «Врат ада», говорится в сообщении.



Поскольку огромные ресурсы тратятся «впустую», Туркменистан решил развивать туризм для поддержки своей экономики. Но приезжающих в страну туристов было по-прежнему мало. Однако в 2013 году всемирно известный искатель приключений по имени Джордж Курунис при высокой температуре (более 1000 градусов по Цельсию) спустился более чем на 30 метров на дно огромного кратера, объятого пламенем, став первым человеком в мире, вошедшим во «Врата ада» в Туркменистане. Затем он опубликовал фотографии Дарвазы, и многие его поклонники тоже заинтересовались газовым кратером и стали приезжать к этому месту. Туристов становилось все больше, что в конечном итоге помогло наладить в стране туризм.



Однако правительство Туркменистана на настоящий момент не спешит тушить пожар. Почему? На самом деле потому, что люди боятся его тушить: запасы природного газа здесь относительно богаты, и пожар потушить очень сложно. Они также переживают, что можно произойти взрыв или утечка других вредных газов, тогда тушение действительно станет очень трудным.