В России за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 29 935 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель является максимальным за все время пандемии в РФ.



Как сообщает оперативный штаб, новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 4512 (15,1%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 2 963 688 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 87,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 480 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 645 403 человека.