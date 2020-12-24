В Узбекистане в детских садах запретили новогодние утренники

CentralAsia (UZ) - В детских садах Узбекистана запретили новогодние утренники и подарки работникам. Об этом сообщила глава Министерства дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин в ходе заседания коллегии при участии руководителей Министерства и региональных управлений дошкольного образования.

На заседании внимание всех региональных руководителей было еще раз обращено на то, что в республике карантинные меры смягчены, но не отменены полностью, сообщает пресс-служба МДО.

Также были даны указания о запрете на проведение традиционных новогодних утренников в присутствии родителей и при групповом смешивании. Запрет введён и на получение подарков со стороны работников детсадов, а также на празднование Нового года в коллективах.

Детсады в Узбекистане возобновили работу с 15 августа и в конце ноября открылись по всей стране.