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  24 декабря 2020
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Число жертв коронавируса в России превысило 53 тысячи
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 635 человек. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти выявлено в Москве — 76 и Санкт-Петербурге — 72.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 53 096 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-29 выявлен у 2,9 млн человек, из них выздоровели 2,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 645 403 пациента.

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