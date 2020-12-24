Число жертв коронавируса в России превысило 53 тысячи

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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 635 человек. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти выявлено в Москве — 76 и Санкт-Петербурге — 72.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 53 096 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-29 выявлен у 2,9 млн человек, из них выздоровели 2,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 645 403 пациента.