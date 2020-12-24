Каспийское мор может обмелеть на побережье Туркменистана и РФ на 9-18 метров

CentralAsia (TM) - До конца XXI века уровень Каспийского моря может уменьшиться на 9–18 метров. В основном это затронет побережье России и Туркменистана, передает ТАСС.

В результате Баку уже не будет портом, залив Кара-Богаз-Гол исчезнет, а в северной части моря вода освободит огромные площади суши. К такому выводу пришли ученые, статью с расчетами которых опубликовал научный журнал Communications Earth & Environment.

"Для сравнения: если бы уровень Северного моря упал всего на два-три метра, в такие крупные порты, как Роттердам, Гамбург или Лондон было бы гораздо тяжелее попасть как крупным кораблям, так и небольшим рыболовецким судам. В данном же случае речь идет о падении уровня Каспийского моря не менее чем на девять метров – и это в самом лучшем случае", – прокомментировал один из авторов статьи, геолог из Утрехтского университета (Нидерланды) Франк Весселинг.

Каспийское море – это крупнейший из непресноводных водоемов, которые расположены внутри континента и не имеют сообщения с Мировым океаном. Оно сформировалось примерно 5,5 млн лет назад в результате падения уровня Мирового океана и подъема дна в восточной части древнего моря Паратетис.

Наблюдения климатологов показывают, что площадь и объем Каспийского моря очень сильно зависят от того, как меняются среднегодовые температуры его поверхности, а также от количества воды во впадающих в него реках – Волге, Урале и других. За последние годы ученые заметили, что его уровень медленно, но постоянно уменьшается. Это связано с ростом температур под действием глобального потепления.

В своем новом исследовании Весселинг и его коллеги решили выяснить, как глобальное потепление повлияет на все крупные озера и континентальные моря мира – в том числе и на Каспийское море. На основе данных наблюдений последних лет ученые создали компьютерную модель Каспия и других крупнейших озер мира.

Их расчеты показали, что в ближайшие десятилетия уровень воды во многих крупнейших пресных и соленых водоемах мира может серьезно понизиться. Особенно сильно это затронет Каспийское море, площадь которого может резко сократиться из-за того, что вода с его поверхности будет испаряться быстрее, а в северной части водоема зимой исчезнет ледовый покров.

Если Парижское соглашение по климату удастся выполнить, уровень воды в Каспии снизится на 9 метров. В других случаях он упадет на 18 метров или даже больше. В этом случае площадь Каспия сократится примерно на треть. В основном это затронет побережье России и Туркменистана: в частности, мелководный залив Кара-Богаз-Гол полностью исчезнет, а северный берег моря сместится на десятки километров к югу.

В результате с лица Земли может исчезнуть каспийская нерпа, чьи детеныши первые дни своей жизни проводят на льду у берегов России и Казахстана. Кроме того, может резко снизиться численность белуги и многих других уникальных представителей флоры и фауны северного Каспия.

Вдобавок, как отмечают Весселинг и его коллеги, изменения очертаний границ моря могут негативно повлиять не только на экосистемы Каспийского моря, но и вызвать политические конфликты между странами, территории которых сейчас расположены на его берегах. Ученые надеются, что их расчеты привлекут внимание чиновников и дипломатах во всех пяти государствах Каспийского моря и убедят их, что бороться с последствиями его обмеления нужно уже сейчас.