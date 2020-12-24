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  24 декабря 2020
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В Ереване произошла потасовка между силовиками и митингующими

CentralAsia (CA) -  У дома правительства в Ереване проходит митинг сторонников оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Начались задержания.

Как сообщают местные СМИ, в ходе задержаний между сотрудниками полиции и участниками акции протеста началась стычка.

В Армении массовые митинги оппозиции с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром проходят с 10 ноября после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.

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