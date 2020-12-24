Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения

Ильхам Алиев и Владимир Путин // РИА Новости / Валерий Мельников

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения», - говорится в сообщении.



Отмечается, что ранее Путин направил поздравительную телеграмму Алиеву.

