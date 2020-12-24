Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения
- Азия и мир, общество
- 15:26, 24 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее Путин направил поздравительную телеграмму Алиеву.