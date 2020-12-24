Минспорта Узбекистана прокомментировал дисквалификацию теннисиста Темура Исмаилова на 7 лет

Темур Исмаилов

CentralAsia (UZ) - Теннисист Темур Исмаилов, отстраненный организацией Tennis Integrity Unit на 7 лет от участия в матчах турниров ITF и ATR, был исключен из состава национальной сборной Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Узбекистана.

В официальном заявлении Минспорта и Национального олимпийского комитета отмечается, что 25-летний Т. Исмаилов выступал за сборную Узбекистана с 2013 по 2017 год и был исключен из сборной три года назад после переезда в США с семьей на постоянное место жительства.

"Поскольку Т.Исмаилов еще не получил гражданство США, он до сих пор выступал под флагом Узбекистана в соревнованиях, классифицированных Международной федерацией тенниса (ITF) и Ассоциацией профессиональных теннисистов (ATP)", - отмечается в совместном заявлении.

Как сообщалось ранее, теннисист Темур Исмаилов был дисквалифицирован TIU на 7 лет с 18 декабря этого года и оштрафован на 12000 долларов после того, как он признался, что участвовал в договорных матчах в 2014, 2015 и 2019 годах.