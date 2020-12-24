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  24 декабря 2020
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Объем денежных переводов мигрантов сократился на 9%,- Нацбанк Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  Национальный банк Таджикистана сообщил, что в этом году денежные переводы трудовых мигрантов сократились на 9 % из-за распространения коронавируса и закрытия границ. Некоторые экономисты предполагают, что реальные цифры могут быть намного выше.

В июле этого года Джамшед Нурмахмадзода, теперь уже экс-председатель Нацбанка, сказал на пресс-конференции, что за шесть месяцев этого года мигранты отправили в Таджикистан 195 млн долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 14,8%. По его словам, за шесть месяцев мигранты перевели на родину 999 млн долларов.

Таджикистан - страна, экономика которой зависит от денежных переводов из-за рубежа, по большей части от трудовых мигрантов. По официальной статистике, в 2019 году мигранты перевели в страну около 2,7 млрд долларов, что на 6,6% больше, чем годом ранее.

Центробанк России 21 декабря опубликовал данные об объемах денежных переводов из России в Таджикистан. Так, за первые девять месяцев этого года было переведено 1 млрд 224 млн долларов, что на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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