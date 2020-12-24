В Узбекистане запретили сносить недвижимость без полного возмещения рыночной стоимости владельцам

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане отныне снос недвижимости будет возможен только фактического освобождения жилых зданий и полной оплаты за сносимое имущество. Данный порядок предусматривается в новом законе, которым вводятся изменения в действующее законодательство. Согласно документу, снос объектов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, при изъятии земельных участков разрешается после полного фактического освобождения жилых и нежилых строений, производственных и других зданий и сооружений, полного возмещения рыночной стоимости объектов и расходов, связанных с переездом лиц на новое место жительства.

Заинтересованные в изъятии земельных участков для строительства, обязаны до начала проектирования предварительно согласовать с землевладельцами, землепользователями и арендаторами, также соответственно с хокимом района, города, области либо Кабинетом министров место размещения объекта, примерный размер участка и условия его отвода с учетом обеспечения комплексного развития территории.

Если собственник не согласен с решением, влекущим прекращение права частной собственности, оно не может быть осуществлено до разрешения спора судом. При рассмотрении спора решаются также вопросы возмещения собственнику причиненных убытков.