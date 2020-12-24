[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане запретили сносить недвижимость без полного возмещения рыночной стоимости владельцам

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане отныне снос недвижимости будет возможен только фактического освобождения жилых зданий и полной оплаты за сносимое имущество. Данный порядок предусматривается в новом законе, которым вводятся изменения в действующее законодательство. Согласно документу, снос объектов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, при изъятии земельных участков разрешается после полного фактического освобождения жилых и нежилых строений, производственных и других зданий и сооружений, полного возмещения рыночной стоимости объектов и расходов, связанных с переездом лиц на новое место жительства.

Заинтересованные в изъятии земельных участков для строительства, обязаны до начала проектирования предварительно согласовать с землевладельцами, землепользователями и арендаторами, также соответственно с хокимом района, города, области либо Кабинетом министров место размещения объекта, примерный размер участка и условия его отвода с учетом обеспечения комплексного развития территории.

Если собственник не согласен с решением, влекущим прекращение права частной собственности, оно не может быть осуществлено до разрешения спора судом. При рассмотрении спора решаются также вопросы возмещения собственнику причиненных убытков.

print
  • Монголо-кубинские стороны обменялись мнениями о производстве продуктов BIORAT
  • Туркменистан предоставит гражданство 2580 лицам без гражданства
  • В Таджикистане 13-летняя девочка родила от "насильника"


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com