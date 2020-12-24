Парламент Узбекистана криминализирует «распространение ложной информации», - КЗЖ

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана должны прекратить попытки криминализировать распространение предположительно ложной информации и обеспечить журналистам возможность работать свободно и без страха наказания, отмечается в заявлении Комитета по защите журналистов, опубликованного 23 декабря.

15 декабря депутаты нижней палаты парламента Олий Мажлис утвердили изменения в уголовный и административный кодексы страны, которые устанавливают штрафы и тюремное заключение сроком до пяти лет виновным в распространении «ложной информации», согласно проекту закона, новостным сообщениям, а также пресс-релизу Олий Мажлиса.

Предложенные поправки предполагают отмену тюремного заключения за клевету и оскорбление, однако сохраняют статьи о них в уголовном кодексе с новой формой наказания – обязательными общественными работами сроком до трех лет, но без тюремного срока.

19 декабря верхняя палата парламента утвердила предложенные поправки, которые вступят в силу, если будут подписаны президентом, сообщается в СМИ. Обе палаты Олий Мажлиса поддеживают президента Шавката Мирзиеева, согласно сообщениям.

«Мы приветствуем долгожданную отмену лишения свободы журналистов за клевету и оскорбление», сказала Гульноза Саид, координатор программы по Европе и Центральной Азии КЗЖ в Нью-Йорке. «Однако новые поправки, предусматривающие ограничение свободы за ложную информацию перечеркивают положительные реформы и идут вразрез с демократической практикой, гарантирующей свободу прессы и свободу слова. Если Узбекистан хочет убедить мир в том, что он становится более демократичным, предложенные поправки о распространении ложной нформации не должны быть приняты».

Согласно новым поправкам, виновные, нарушившие закон о распространении ложной информации впервые, наказываются штрафом в размере 22 млн. сумов (2130 долл. США), а рецидивисты – до двух лет ограничения свободы.

Срок может быть увеличен до трех лет, если нарушитель нанес значительный ущерб, если же нарушение было совершено на массовом мероприятии или во время чрезвычайного положения, тюремный срок может быть увеличен до пяти лет, согласно тексту предложенных поправок.

В действующем уголовном кодексе Узбекистана предусматривается наказание до трех лет лишения свободы за клевету и до двух лет обязательных работ или до года тюремного заключения за оскорбление.

Поправки также предполагают усиление ответственности за пропаганду «насилия и жестокости». По действующему законодательству, распространение, реклама и продвижение продукции, пропагандирующей насилие или жестокость, наказываются штрафом в размере 22,3 млн. сумов (2131 долл. США) для граждан и 33.450.000 сумов (3197 долл. США) для официальных лиц.

Предложенные поправки увеличивают данные штрафы до 89.200.000 сумов (8525 долл. США) для граждан и 100.350.000 сумов (9591 долл. США) для официальных лиц, сообщается в пресс-релизе парламента.

В марте, Узбекистан принял поправки к уголовному кодексу, согласно которым к уголовному преступлению приравнивается распространение ложной информации о карантинных мерах, введенных в период пандемии коронавируса, сообщали СМИ в то время.

КЗЖ направил электронный запрос в Олий Мажлис с просьбой прокомментировать новые законодательные изменения, но ответа пока не получил.