Узбекистан не планирует вводить жесткий карантин из-за нового штамма коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане не планируют вводить жесткий карантин из-за нового штамма коронавируса, сообщили 24 декабря в Минздраве республики.

По словам главного санитарного врача страны Нурмата Отабекова, в Узбекистане не рассматривается вопрос усиления карантина ближайшее время, для этого нет никаких оснований, отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что ряд стран приостановили авиасообщение с Великобританией. Всего на эту меру пошли более 35 стран. Это решение связано с заявлением британских властей о том, что на территории страны обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, которая на 70% более заразна.

Новую мутацию коронавируса назвали VUI-202012/01 (Variant under Investigation, или "исследуемая вариация"). Она обнаружена не только в Великобритании, но и в Дании, Нидерландах, Италии и Австралии. Власти ЮАР и Италии также сообщили о выявлении нового штамма - причем в ЮАР, судя по всему, похожий штамм образовался независимо от британского.

В VUI-202012/01 нашли 17 устойчивых (стабильно передающихся от одного носителя к другому) изменений. Ученые ранее еще не встречали столько мутаций одновременно. Считается, что они появились во время длительной болезни одного пациента в Британии, что позволило SARS-CoV-2 долго эволюционировать в организме.

Новая вариация вируса появилась, по мнению ученых, в сентябре, а затем циркулировала в небольших количествах в популяции до середины ноября. Нашли эту мутацию, когда попытались выяснить, почему заболеваемость в графстве Кент не снижается, несмотря на введенные ограничения. Там обнаружили связанный с этой вариацией кластер, быстро распространившийся в Лондоне и Эссексе.

Сейчас в мире насчитывается около четырех тысяч различных вариаций SARS-CoV-2. Но у этой мутации есть ряд особенностей, из-за которых ученых обратили на нее внимание.

Одной из самых значимых в этой измененной версии вируса стала мутация N501Y в шиповидном белке, с помощью которого вирус как раз связывается с клетками человека и его рецептором ACE2. В исследованиях, проведенных на мышах, эта мутация улучшала связывание вируса с этим рецептором и соответственно повышала заразность.