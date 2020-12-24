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  24 декабря 2020
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Майя Санду официально вступила в должность президента Молдовы
Майя Санду
Майя Санду

CentralAsia (CA) -  В Молдове сегодня прошла инаугурация избранного президента страны Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

Санду принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдовы. Согласно законодательству республики, президент вступает в должность с момента инаугурации.

Предыдущий президент страны Игорь Додон накануне заявлял, что не намерен принимать участия в церемонии инаугурации Санду. При этом он собирается поздравить ее в ходе процедуры передачи власти.

20 ноября ЦИК Молдовы подвел итоги второго тура выборов президента и объявил их победителем Майю Санду. Она набрала 57,27% (943 006 голосов), а ее соперник Игорь Додон – 42,28% (690 615 голосов).

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