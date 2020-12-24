Майя Санду официально вступила в должность президента Молдовы
- Азия и мир, общество
- 16:50, 24 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В Молдове сегодня прошла инаугурация избранного президента страны Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости.
Санду принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдовы. Согласно законодательству республики, президент вступает в должность с момента инаугурации.
Предыдущий президент страны Игорь Додон накануне заявлял, что не намерен принимать участия в церемонии инаугурации Санду. При этом он собирается поздравить ее в ходе процедуры передачи власти.
20 ноября ЦИК Молдовы подвел итоги второго тура выборов президента и объявил их победителем Майю Санду. Она набрала 57,27% (943 006 голосов), а ее соперник Игорь Додон – 42,28% (690 615 голосов).