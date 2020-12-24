В Украине число зараженных коронавирусом превысило 1 млн

CentralAsia (CA) - В Украине количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило 1 миллион человек, следует из данных Министерства здравоохранения страны.

Так, по состоянию на 24 декабря в стране зарегистрировано 1 001 132 случая коронавируса. Число скончавшихся составляет 17 395 человек, выздоровели — 631 435.

За последние сутки коронавирус выявлен у 11 490 украинцев, 223 пациента скончались, 15 775 человек выздоровели.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Украине выявлено 1 030 125 случаев коронавируса.