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  24 декабря 2020
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В Украине число зараженных коронавирусом превысило 1 млн

CentralAsia (CA) -  В Украине количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило 1 миллион человек, следует из данных Министерства здравоохранения страны.

Так, по состоянию на 24 декабря в стране зарегистрировано 1 001 132 случая коронавируса. Число скончавшихся составляет 17 395 человек, выздоровели — 631 435.

За последние сутки коронавирус выявлен у 11 490 украинцев, 223 пациента скончались, 15 775 человек выздоровели.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Украине выявлено 1 030 125 случаев коронавируса.

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