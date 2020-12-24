Россиянам запретили материться в соцсетях
- Азия и мир, общество
- 17:38, 24 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект по регулированию контента в социальных сетях. Среди прочих ограничений, документ запрещает размещать в соцсетях материалы с нецензурной бранью.
Законопроект определяет «социальные сети» как сайт, на который в течение 24 часов заходит более полумиллиона пользователей из России. Признавать сайта соцсетями и вести учет будет Роскомнадзор.
Согласно проекту закона с 1 февраля ресурсы, которые попадут в реестр, будут обязаны выявлять и блокировать:
- материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних;
- информацию, склоняющую детей к совершению опасных незаконных действий;
- данные о способах изготовления и использования наркотиков;
- информацию о способах совершения самоубийства и призывы к нему;
- рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;
- информацию, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам госвласти;
- призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.