Россиянам запретили материться в соцсетях

CentralAsia (CA) - Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект по регулированию контента в социальных сетях. Среди прочих ограничений, документ запрещает размещать в соцсетях материалы с нецензурной бранью.

Законопроект определяет «социальные сети» как сайт, на который в течение 24 часов заходит более полумиллиона пользователей из России. Признавать сайта соцсетями и вести учет будет Роскомнадзор.

Согласно проекту закона с 1 февраля ресурсы, которые попадут в реестр, будут обязаны выявлять и блокировать:

материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

информацию, склоняющую детей к совершению опасных незаконных действий;

данные о способах изготовления и использования наркотиков;

информацию о способах совершения самоубийства и призывы к нему;

рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

информацию, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам госвласти;