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  24 декабря 2020
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Россиянам запретили материться в соцсетях

CentralAsia (CA) -  Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект по регулированию контента в социальных сетях. Среди прочих ограничений, документ запрещает размещать в соцсетях материалы с нецензурной бранью.

Законопроект определяет «социальные сети» как сайт, на который в течение 24 часов заходит более полумиллиона пользователей из России. Признавать сайта соцсетями и вести учет будет Роскомнадзор.

Согласно проекту закона с 1 февраля ресурсы, которые попадут в реестр, будут обязаны выявлять и блокировать:

  • материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних;
  • информацию, склоняющую детей к совершению опасных незаконных действий;
  • данные о способах изготовления и использования наркотиков;
  • информацию о способах совершения самоубийства и призывы к нему;
  • рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;
  • информацию, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам госвласти;
  • призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.
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