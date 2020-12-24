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  24 декабря 2020
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Во Франции одобрили использование американско-немецкой вакцины от коронавируса

CentralAsia (CA) -  После получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам в Министерстве здравоохранения Франции заявили, что прививку вакцины от коронавируса Pfizer-BionTech можно будет начать в это воскресенье. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Вакцина BNT162b2 может использоваться для вакцинации граждан в возрасте 16 лет и старше, включая пожилых людей», - говорится в сообщении.

Первые дозы вакцины, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, должны прибыть во Францию ​​в субботу, сказал министр здравоохранения Оливье Веран.

Отмечается, что массовая вакцинация начнется в начале января.

Что касается Европейского Союза, первые вакцинации начнутся с 27 по 29 декабря во всех государствах-членах.

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