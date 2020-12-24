Во Франции одобрили использование американско-немецкой вакцины от коронавируса

CentralAsia (CA) - После получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам в Министерстве здравоохранения Франции заявили, что прививку вакцины от коронавируса Pfizer-BionTech можно будет начать в это воскресенье. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Вакцина BNT162b2 может использоваться для вакцинации граждан в возрасте 16 лет и старше, включая пожилых людей», - говорится в сообщении.



Первые дозы вакцины, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, должны прибыть во Францию ​​в субботу, сказал министр здравоохранения Оливье Веран.

Отмечается, что массовая вакцинация начнется в начале января.



Что касается Европейского Союза, первые вакцинации начнутся с 27 по 29 декабря во всех государствах-членах.