В Ташкенте начнется выдача ID-карт

CentralAsia (UZ) - Узбекистан начнет выдавать ID-карты гражданам уже с 4 января 2021 года. Соответствующий указ президент страны Шавкат Мирзиёев подписал в сентябре.

Как сообщили местные СМИ, менять биометрические паспорта узбекистанцев и удостоверения вида на жительства для лиц без гражданства будут в два этапа.

Первый этап продлится два года – до конца 2022 года. В это время граждане смогут добровольно поменять документы. На второй этап отведено восемь лет – до конца 2030 года. Здесь менять паспорта будет уже обязательно.

Паспорт образца 2011 года в 2031 году действовать уже не будет.