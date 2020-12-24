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  24 декабря 2020
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В Узбекистане мать и двое детей погибли, отравившись угарным газом

CentralAsia (UZ) -  В городе Каган Бухарской области мать и двое детей погибли в результате отравления промышленным газом. Об этом сообщает Daryo со ссылкой на МЧС города Каган.

23 декабря в дежурную часть Каганского городского РОВД поступило сообщение о том, что мать и ее двое детей погибли в результате отравления промышленным газом на улице Фаровонлик в махалле Ходжабарги.

По данным МЧС, в квартире труба отопительной печи была накрыта тканью, что помешало выходу угарного газа. Из-за отсутствия тяги произошло неполное сгорание природного газа с образованием угарного газа и его последующим накоплением. В результате погибли женщина, а также двое её детей 4-х и 2-х лет.

Прокуратура Кагана ведет предварительное следствие.

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