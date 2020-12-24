Для учащихся лицеев Ашхабада ввели ряд ограничений

CentralAsia (TM) - В одном из ашхабадских лицеев с учащихся взяли расписки о том, что во время каникул они обязуются «не выезжать за пределы города Ашхабада в велаяты», «не посещать открытые места и места отдыха» и «выполнять требования Минздрава и санитарно-эпидемиологической службы по ношению масок и соблюдению дистанции в целях профилактики распространения заболевания».

Как сообщает turkmen.news, в расписке содержатся и другие требования, в том числе:

Не управлять автомобилем;

Не употреблять спиртное и наркотики;

Не посещать кафе, бары и рестораны;

Не посещать проповеди «неправильных религиозных течений»;

Не вовлекаться в кредитно-долговые и обменные операции;

Использовать интернет только в учебных целях (в начале учебного года такие требования уже предъявлялись к ученикам некоторых школ, но тогда речь шла о пользовании интернетом в учебном заведении, а не в свободное время).

В конце расписки говорится: «Я предупрежден, что если станет известно о моем участии в вышеперечисленных действиях, то я понесу ответственность вплоть до отчисления».

Сообщается, что зимние каникулы школьников продлятся дольше обычного: с 28 декабря до 17 января. В прошлые годы каникулы заканчивались 12 января.

Источники издания сообщили, что как минимум в велаятах 31 декабря вводится комендантский час. Тех, кто появится на улице после 18 часов, будут штрафовать. Распространяется ли действие комендантского часа на столичный регион, пока неизвестно.

Перед этим официальные СМИ объявили о запрете новогодних корпоративов во всех учреждениях и утренников во всех образовательных организациях.

