Доходы Туркменистана от экспорта газа и нефтепродуктов достигли $4 млрд

CentralAsia (TM) - В Туркменистане в текущем году за счёт продажи природного газа и нефтехимической продукции за рубеж государство заработало свыше 4,13 млрд долларов. Об этом 23 декабря сообщила электронная газета «Ussat news».

В рамках развития нефтегазовой промышленности Туркменистана за январь–ноябрь этого года было освоено инвестиций на сумму свыше 7,1 млрд манатов (около 2 млрд долларов). В общем было добыто 8,7 млн тонн нефти и газового конденсата. Кроме того, объём добытого природного и попутного газа достиг 62,3 млрд кубометров. На экспорт был отправлен приблизительно 31 млрд кубометров «голубого топлива».

Особым спросом за рубежом пользуется сжиженный газ, который был произведён в Туркменистане в объёме 231 тыс. тонн.

В начале декабря российская нефтяная компания «Татнефть» и госконцерн «Туркменнебит» подписали соглашение о повышении нефтеотдачи пластов на месторождении Готурдепе до 2028 года. В соответствующий процесс будут дополнительно включены ещё несколько нефтяных промыслов.