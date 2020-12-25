[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Проведено политическое консультативное совещание между Монголией и Китаем

CentralAsia (MNG) -  В соответствии с планом сотрудничества между министерствами иностранных дел Монголии и Китая, политические департаменты министерств провели 24 декабря консультативную встречу с помощью телеконференций.

Встречу возглавили директор Департамента соседних стран Министерства иностранных дел Монголии Т. Батцэцэг и заместитель генерального директора Департамента по делам Азии Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Сюэ Цзянь.

В ходе консультативной встречи стороны рассмотрели развитие двусторонних отношений между Монголией и Китаем в 2020 году, обменялись мнениями и согласовали основные мероприятия, которые необходимо организовать, и приоритеты отношений на предстоящий год.

Несмотря на сложные обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19, две страны поддерживают продуктивное сотрудничество, сохраняя частоту активных тенденций в двусторонних отношениях, организуя визиты на высшем уровне и основные диалоги, возрождая экономическое партнерство в короткие сроки и предотвращая и совместное ограничение вспышек COVID-19, отметили участники встречи.

Две страны также договорились продвигать крупномасштабные проекты развития и продвигать торгово-экономическое сотрудничество посредством текущего пограничного регулирования «Зеленого коридора», сохраняя при этом частоту визитов на высоком уровне и политических переговоров в 2021 году.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Каспийское мор может обмелеть на побережье Туркменистана и РФ на 9-18 метров
  • Россиянам запретили материться в соцсетях
  • Школьники из Монголии завоевали 3 серебра 4 бронзы на Международной олимпиаде по биологии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com