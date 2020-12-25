Проведено политическое консультативное совещание между Монголией и Китаем

CentralAsia (MNG) - В соответствии с планом сотрудничества между министерствами иностранных дел Монголии и Китая, политические департаменты министерств провели 24 декабря консультативную встречу с помощью телеконференций.

Встречу возглавили директор Департамента соседних стран Министерства иностранных дел Монголии Т. Батцэцэг и заместитель генерального директора Департамента по делам Азии Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Сюэ Цзянь.

В ходе консультативной встречи стороны рассмотрели развитие двусторонних отношений между Монголией и Китаем в 2020 году, обменялись мнениями и согласовали основные мероприятия, которые необходимо организовать, и приоритеты отношений на предстоящий год.

Несмотря на сложные обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19, две страны поддерживают продуктивное сотрудничество, сохраняя частоту активных тенденций в двусторонних отношениях, организуя визиты на высшем уровне и основные диалоги, возрождая экономическое партнерство в короткие сроки и предотвращая и совместное ограничение вспышек COVID-19, отметили участники встречи.

Две страны также договорились продвигать крупномасштабные проекты развития и продвигать торгово-экономическое сотрудничество посредством текущего пограничного регулирования «Зеленого коридора», сохраняя при этом частоту визитов на высоком уровне и политических переговоров в 2021 году.

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