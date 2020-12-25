Выпущен портал торговой информации для стимулирования торговли в Монголии в условиях пандемии

CentralAsia (MNG) - Торговая среда и процедуры Монголии станут более предсказуемыми и прозрачными с запуском Торгового информационного портала Монголии (Mongolia Trade Information Portal - MTIP).

Новый портал, поддерживаемый Группой Всемирного банка, направлен на то, чтобы упростить и упростить импортно-экспортную деятельность для монгольских предприятий, особенно микро-, малых и средних предприятий.

Портал, управляемый Главным таможенным управлением Монголии, представляет собой систему баз данных в Интернете, которая делает всю информацию, связанную с международной торговлей, доступной одним нажатием клавиши, включая законы, административные процедуры, инструкции, формы, лицензии, разрешения, применимые законы и информация о тарифах.

Новый портал также предоставляет информацию о торговых соглашениях и международных организациях или учреждениях, поддерживающих расширение бизнеса за рубежом, а также инструменты, позволяющие экспортерам проводить торговый анализ, кабинетные исследования и исследования рынка.

«Торговый информационный портал Монголии играет важную роль в повышении прозрачности правовой среды в торговле, содействии экспорту и упрощению процедур торговли путем предоставления трейдерам и предприятиям мгновенного и универсального доступа к информации, связанной с внешней торговлей», - сказал Энхтайван Нямцэрэн, министр иностранных дел Монголии. «Мы стремимся к тесной координации как с государственными, так и с частными заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить устойчивость портала».

«Портал изменит правила игры для бизнес-сообщества, поскольку и импортеры, и экспортеры смогут сэкономить время и деньги, имея под рукой важную информацию», - сказал Асралт Батболд, председатель Главного таможенного управления Монголии.

Отсутствие доступа к информации и неадекватное понимание необходимых регуляторных процедур для импорта и экспорта являются основными препятствиями для частного сектора, особенно для малых предприятий и новых участников рынка. Строгие меры изоляции в ответ на пандемию COVID-19 также затрудняют получение малыми предприятиями торговых форм и документов от государственных органов.

«Поскольку Монголия находится в условиях изоляции, поддержание торговых потоков как никогда важно для обеспечения доступа к основным продуктам питания и медицинским товарам», - сказал Руфат Алимарданов, постоянный представитель IFC в Монголии. «Мы знаем, что глобальная пандемия вызвала беспрецедентный сбой в мировой торговле, поэтому для монгольских предприятий критически важно иметь доступ к торговой информации, которая им нужна, чтобы способствовать устойчивому восстановлению».

Торговая среда Монголии улучшилась в результате недавних реформ, которые позволили стране соблюдать Соглашение об упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации, которое Монголия подписала. Реформы в области упрощения процедур торговли возглавляются межведомственным Национальным комитетом по упрощению процедур торговли (National Trade Facilitation Committee - NTFC), который возглавляет Министерство иностранных дел и включает представителей как государственного, так и частного секторов.

«Микро, малые и средние предприятия составляют 90 процентов всех предприятий в Монголии, и они часто не могли позволить себе специализированных торговых агентов. Этот онлайн-репозиторий предлагает им более простой, дешевый и быстрый способ обработки своих товаров. Мы ожидаем, что это поможет нашим членам поддерживать свою деятельность в эти непростые времена и что наши участники будут активными пользователями платформы», - сказал Амартувшин Отгондаваа, председатель Монгольской национальной торгово-промышленной палаты.

Группа Всемирного банка поддерживает Монголию в повышении конкурентоспособности торговли и стимулировании экономической диверсификации. В рамках этого проекта Монгольский торговый информационный портал поддерживается Группой Всемирного банка при финансовой поддержке Программы поддержки содействия торговле (Trade Facilitation Support Program - TFSP). TFSP финансируется девятью партнерами-донорами: Австралией, Канадой, Европейской комиссией, Нидерландами, Норвегией, Швецией, Швейцарией, США и Соединенным Королевством. Эта инициатива, осуществляемая IFC и Всемирным банком, предоставляет помощь странам, стремящимся привести свою торговую практику в соответствие с Соглашением Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли.

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