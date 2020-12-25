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  25 декабря 2020
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Разработка «Дарханского кожевенного комплекса» завершена на 23 процента

CentralAsia (MNG) -  24 декабря кабинет министров провел еженедельное заседание и утвердил устав компании «Дарханский кожевенный комплекс» государственного общества с ограниченной ответственностью .

Как указано в уставе, компания будет работать с полной государственной собственностью и иметь единственного акционера.

Для развития «Дарханский кожевенный комплекса» компания будет заниматься консалтинговыми услугами, накоплением капитала, инвестициями, управлением капиталом, развитием инфраструктуры, а также владением и распределением капитала инфраструктуры. Уставный капитал компании будет составлять 200 миллионов акций по 100 тугриков за обыкновенную акцию.

В настоящее время ведется разработка комплекса «Дарханский кожевенный комплекс», завершенность которого составляет 23 процента. Инвестиции в сооружения для электроснабжения, отопления и водоочистки были привлечены за счет частных денег, а также ссуды Банка развития. Общий капитал проекта составляет более 552 миллиардов тугриков (около $194 млн).

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