Депутат С.Ганбаатар призывает Оюу-Толгой профинансировать вакцинацию против COVID-19

CentralAsia (MNG) - 21 декабря депутат С.Ганбаатар призвал ООО «Оюу-Толгой» профинансировать вакцинацию населения от COVID-19.

«Монгольские государственные компании осознают свою социальную ответственность во время пандемии. ООО «Оюу-Толгой» должно быть таким же социально ответственным, как и все остальные», - сказал он.

«Невозможно вакцинировать все население Монголии. Говорят, что на вакцинацию выделено 50 миллиардов тугриков (около $ 18 млн), но этого будет недостаточно для вакцинации даже 20 процентов населения. Поэтому правительство обращается за помощью к международным организациям», - продолжил он.

«Однако с месячным доходом «Оюу-Толгой» можно вакцинировать 100 процентов монголов. Поэтому я призываю Ою Толгой организовать вакцинацию всего населения Монголии. Фактически, премьер-министр имеет право и обязан принуждать компанию. Я надеюсь, что правительство и законодатели поддержат этот призыв и воплотят его в жизнь», - добавил он.

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