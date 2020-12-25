Создана возможность для монгольских медиков иметь бесплатный доступ к платформе UpToDate

CentralAsia (MNG) - Правительство предоставило монгольским медицинским работникам всех уровней возможность доступа к онлайн-платформе под названием «UpToDate», где представлены медицинские руководства, разработанные развитыми странами, международными профессиональными ассоциациями и обществами, а также международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения.

Официальные лица считают это важным шагом на пути к предоставлению гражданам качественной медицинской помощи и услуг на основе научных исследований, а также к обеспечению диагностики и лечения в соответствии с международными стандартами.

Таким образом, одна из задач плана действий по реализации государственной политики в области здравоохранения на 2020-2026 годы была достигнута. Правовая среда, позволяющая врачам иметь доступ к международным медицинским ресурсам, а также их использование для мониторинга качества здравоохранения, была создана парламентом Монголии в августе 2020 года.

UpToDate — одна из наиболее широко используемых онлайн-платформ во всем мире, ее используют 37 500 медицинских учреждений и 1,7 миллиона врачей из 191 страны. Система UpToDate — это научно обоснованный клинический ресурс. Он включает в себя сборник медицинской информации и информации о пациентах, доступ к монографиям Lexi-comp по лекарствам и взаимодействиям между лекарствами, а также ряд медицинских калькуляторов. UpToDate написано более 7100 докторами, авторами, редакторами и рецензентами. Он доступен как через Интернет, так и офлайн на персональных компьютерах или мобильных устройствах. Для полного доступа требуется подписка.

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