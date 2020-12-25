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  25 декабря 2020
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Узбекистан намерен закупить индийскую вакцину от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан может закупить одну из трёх вакцин, произведённых индийскими учеными. Об этом в эфире телеканала «Узбекистан 24» сообщил посол Индии в Ташкенте Маниш Прабхат.

По словам индийского дипломата, в настоящее время Совет медицинских исследований Индии ведёт работу по разработке трёх вакцин. Первая, произведенная компанией Bharat Biotech, находится на третьей стадии клинических испытаний. Вторая вакцина разработана институтом Serum, а третья — компанией Zydus Cadila, обе находятся на второй стадии испытаний.

Заместитель директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Алишер Темиров сообщил, что в настоящее время Узбекистан проводит необходимые онлайн-переговоры с индийскими компаниями по вопросу поставки вакцин.

Ранее сообщалось, что в Узбекистана сейчас проходят испытания китайской вакцины. Для тестирования в общей сложности отобрано 5000 добровольцев и около 300 человек уже получили вакцину.

Кроме того, в текущем месяце в Ташкент было доставлено 100 доз российской вакцины «Cпутник V» для проведения испытаний, необходимых для регистрации и запуска производства вакцины в стране.

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