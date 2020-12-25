В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 13,1 тыс. человек

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За 24 декабря 42 человека были выписаны из медучреждений после выздоровления, случаи смерти за сутки не зафиксированы.

Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13 106 человек, из них выздоровели 12 578 пациентов или 95,9% инфицированных, скончались 89 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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