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  25 декабря 2020
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В Монголии за сутки выявили 6 новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии проведено 8863 ПЦР теста на коронавирус и выявлено 6 новых случаев. Об этом 25 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Согласно последним данным Минздрава, на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 1075 человек, из них 584 пациента полностью выздоровели, 482 — стационарно лечатся.

Коронавирус в Монголии
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