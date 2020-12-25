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  25 декабря 2020
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На утро 25 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 736 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 736 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 25 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 95;

- Павлодарская область - 93;

- Костанайская область - 65;

- Атырауская область - 62;

- Алматинская область - 61;

- Восточно-Казахстанская область - 61;

- Северо-Казахстанская область - 61;

- город Нур-Султан - 60;

- Акмолинская область - 58;

- Карагандинская область - 37;

- Западно-Казахстанская область - 29;

- Жамбылская область - 15;

- Мангистауская область - 12;

- Актюбинская область - 11;

- Туркестанская область - 9;

- Кызылординская область - 4;

- город Шымкент - 3.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 150 198 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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