На утро 25 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 736 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 736 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 25 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 95;
- Павлодарская область - 93;
- Костанайская область - 65;
- Атырауская область - 62;
- Алматинская область - 61;
- Восточно-Казахстанская область - 61;
- Северо-Казахстанская область - 61;
- город Нур-Султан - 60;
- Акмолинская область - 58;
- Карагандинская область - 37;
- Западно-Казахстанская область - 29;
- Жамбылская область - 15;
- Мангистауская область - 12;
- Актюбинская область - 11;
- Туркестанская область - 9;
- Кызылординская область - 4;
- город Шымкент - 3.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 150 198 случаев коронавируса.