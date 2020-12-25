Бойцы ММА устроили массовую драку во время турнира в Москве. Видео
- Азия и мир, спорт
- 9:45, 25 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев подрались во время турнира Fight Nights Global Winter Cup в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
В октагоне произошла массовая драка, дерущихся разняла полиция. Исмаилов получил рассечение. Турнир был прерван.
Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.
Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.
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