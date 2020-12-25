Бойцы ММА устроили массовую драку во время турнира в Москве. Видео

CentralAsia (CA) - Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев подрались во время турнира Fight Nights Global Winter Cup в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В октагоне произошла массовая драка, дерущихся разняла полиция. Исмаилов получил рассечение. Турнир был прерван.

Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.