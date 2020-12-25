Гражданку Узбекистана насильственно удерживали в Турции после замужества, - МИД

CentralAsia (UZ) - На днях в СМИ распространилась информация о том, что в городе Дживриле, в Турции, насильно удерживают гражданку Узбекистана.



Как сообщили в пресс-службе МИД, посольство Узбекистана в Анкаре обратилось в официальные структуры Турции.

Как стало известно МИДу, "гражданка Узбекистана Ш.Х. приехала в Турцию 14 ноября текущего года в целях регистрации брака с гражданином Турции Ж.Ч".

После непродолжительного периода совместного проживания она решила вернуться в Узбекистан, ссылаясь на недовольство семейной жизнью и социально-бытовыми условиями, а также ухудшение здоровья своей матери.

По данным посольства, в настоящее время гражданка Узбекистана проходит лечение в одной из клиник Турции от коронавирусной инфекции, в связи с чем отсутствует возможность прямой связи с ней.

В полиции сообщили, что состояние пациента оценивается как стабильное, каких-либо телесных повреждений у соотечественницы не обнаружено.

«Вопрос взят на особый контроль прокуратуры Денизлинской области, ведется дознание. Ситуация находится на постоянном контроле посольства Узбекистана в Турции, поддерживается связь с компетентными органами и медицинским учреждением, где соотечественница проходит лечение», - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

По данным издания centralasian.org, 22-летняя гражданка Узбекистана Шохсанам Хамидуллаева утверждает, что подвергается семейному насилию в турецком городе Дживрил. Молодая девушка говорит, что родственники мужа кричат на нее, устраивают скандалы и заставляют ее работать. По словам Шохсанам, свекровь, золовки и тесть постоянно унижают ее.