В Казахстане от коронавируса выздоровели свыше 1,3 тыс. человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1302 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 136 365 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 16 528;
- Нур-Султан - 16 465;
- Восточно-Казахстанская область - 15 623;
- Атырауская область - 11 927;
- Карагандинская область - 11 146;
- Западно-Казахстанская область - 7890;
- Северо-Казахстанская область - 7553;
- Костанайская область - 7015;
- Павлодарская область - 7009;
- Акмолинская область - 5883;
- Алматинская область - 5678;
- Шымкент - 5290;
- Жамбылская область - 4532;
- Мангистауская область - 3531;
- Актюбинская область - 3504;
- Туркестанская область - 3497;
- Кызылординская область - 3294.
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