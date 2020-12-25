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  25 декабря 2020
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В Казахстане от коронавируса выздоровели свыше 1,3 тыс. человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1302 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 136 365 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 16 528;

- Нур-Султан - 16 465;

- Восточно-Казахстанская область - 15 623;

- Атырауская область - 11 927;

- Карагандинская область - 11 146;

- Западно-Казахстанская область - 7890;

- Северо-Казахстанская область - 7553;

- Костанайская область - 7015;

- Павлодарская область - 7009;

- Акмолинская область - 5883;

- Алматинская область - 5678;

- Шымкент - 5290;

- Жамбылская область - 4532;

- Мангистауская область - 3531;

- Актюбинская область - 3504;

- Туркестанская область - 3497;

- Кызылординская область - 3294.

Коронавирус в Казахстане
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