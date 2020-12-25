В России задержали 50-летнего узбекистанца, находившегося в розыске из-за серии мошенничеств

CentralAsia (UZ) - В Волгоградской области России полиция задержала гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске.



Как сообщается, дорожные полицейские во время плановой проверки остановили пассажирский автобус, который ехал из Дагестана в Москву.

«Когда людей проверяли по базам данных, оказалось, что один из пассажиров - 50-летний гражданин Узбекистана находится в межгосударственном розыске за совершение целой серии мошенничеств на территории своей республики», - говорится в сообщении.

Мужчину арестовали, но ему удалось покинуть страну в декабре прошлого года, с тех пор злоумышленник скрывался.

Российские полицейские задержали мужчину, они будет экстрадирован в Узбекистан, для привлечения к уголовной ответственности.