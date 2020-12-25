[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России задержали 50-летнего узбекистанца, находившегося в розыске из-за серии мошенничеств

CentralAsia (UZ) -  В Волгоградской области России полиция задержала гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске.

Как сообщается, дорожные полицейские во время плановой проверки остановили пассажирский автобус, который ехал из Дагестана в Москву.

«Когда людей проверяли по базам данных, оказалось, что один из пассажиров - 50-летний гражданин Узбекистана находится в межгосударственном розыске за совершение целой серии мошенничеств на территории своей республики», - говорится в сообщении.

Мужчину арестовали, но ему удалось покинуть страну в декабре прошлого года, с тех пор злоумышленник скрывался.

Российские полицейские задержали мужчину, они будет экстрадирован в Узбекистан, для привлечения к уголовной ответственности.

print
  • В Узбекистане мать и двое детей погибли, отравившись угарным газом
  • Проведено политическое консультативное совещание между Монголией и Китаем
  • Школьники из Монголии завоевали 3 серебра 4 бронзы на Международной олимпиаде по биологии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com