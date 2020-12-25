Гражданин Таджикистана выиграл иск на 11 тысяч евро против России

CentralAsia (TJ) - Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию восстановить гражданство 43-летнему уроженцу Таджикистана Бахтиеру Усмонову и выплатить ему компенсацию в размере 11 тысяч евро.

В заявлении суда говорится, что "российское правительство приняло решение о лишении его гражданства только за то, что он не указал данные своей сестры и брата, но при этом власти не доказали, что это могло вызвать какие-нибудь серьезные последствия, и не представили достаточных доказательств, почему Усмонова следует лишить гражданства".

Россия, согласно решению суда, должна выплатить Усмонову 11 тысяч евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Суд постановил, что Усмонов не совершал никаких преступлений, "не представлял никакой опасности национальной безопасности страны" и что его права должны быть восстановлены.

Бахтиер Усмонов проживает в России с 2007 года. Его жена и четверо детей также являются гражданами России. Адвокат Усмонова Егор Мельников говорит, что его подопечный тринадцать лет назад во время подачи заявления на российское гражданство не указал данные на своих брата и сестру.

В 2008 году Усмонов получил российское гражданство, однако в 2018 году его вызвали в миграционную службу и сказали, что при проверке документов было установлено, что он не указал данные всех близких родственников и не указал данные еще на брата и сестру.

Российские власти обвинили Усмонова в представлении "недостоверной информации" и в попытке "ввести в заблуждение компетентные органы". Попытки Усмонова разъяснить свою позицию, что он не скрывал информацию, а "предоставил неполную информацию", не увенчались успехом, и его лишили гражданства, предложив получить в таджикском посольстве в Москве таджикский паспорт для легализации своего нахождения в России.

Адвокат отметил, что Усмонов с таджикским паспортом обратился в миграционную службу за разрешением на временное проживание, ему объявили, что Федеральная служба безопасности отказала ему в праве на въезд в Россию. Бахтиер Усмонов должен был в течение пяти суток покинуть Россию и затем в течение 35 лет не возвращаться в эту страну.

После того как Усмонов не выполнил это требование, его задержали и поместили в приемник временного содержания мигрантов в селе Новосельское Новгородской области, где он находился в течение двух последующих лет.

Усмонова из приемника выпустили после того, как пришло известие о том, что Европейский суд по правам человека принял решение в пользу Усмонова.

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