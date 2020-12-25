В Германии выявлен первый случай заражения новым «британским» штаммом коронавируса

CentralAsia (CA) - Первый случай заражения новым, отмеченным ранее в Великобритании, штаммом коронавируса, зафиксирован в Германии. Тест женщины, прилетевшей в воскресенье из Соединенного королевства в аэропорт Франкфурта-на-Майне, дал положительный результат. С тех пор, уточнили местные власти, она находится на самоизоляции. Об этом сообщает телеканал Euronews.



С 16 декабря в Германии вступили в силу более жесткие карантинные меры. Они продлятся как минимум до 10 января. Закрыты все магазины, кроме торгующих самым необходимым, а также банки, аптеки, почтовые отделения, заправки.



В рождественский вечер в Германии разрешено собираться за столом максимум 10 родственникам. В условиях карантина столичные власти запретили проведение 30 декабря демонстрации противников жестких ограничений, в которой собирались принять участие более 22 тыс. человек, сообщили в берлинской полиции.

