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  25 декабря 2020
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В Узбекистане сайты и блогеры должны будут удалять противозаконный контент

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане новым постановлением правительства обязали удалять размещенный в интернете противозаконный контент, включая комментарии.

Постановлением правительства № 807 от 23 декабря утвержден порядок отправки владельцам веб-сайтов, страниц веб-сайтов и мессенджеров, а также блогерам уведомления об удалении информации, распространение которой запрещено законодательством Узбекистана.

Сообщается, что владельцам ресурсов, блогерам в течение 24 часов центр по вопросам массовых коммуникаций агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана официально направит в электронном формате уведомление об удалении противозаконной информации. Владелец информационного ресурса или блогер должен в течение 24 часов с момента получения уведомления удалить противозаконную информацию и уведомить об этом Центр.

Если противозаконная информация не будет удалена владельцем информационного ресурса в указанный срок, то агентство информации и массовых коммуникаций может обратиться к администратору соцсети или мессенджера, где она размещена, либо с иском в суд об удалении информации.

Установленный порядок распространяется на все информационные ресурсы, доступ к которым возможен на территории Узбекистана.

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