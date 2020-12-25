Археологи воссоздали облик жившей 3700 лет назад перуанской женщины. Фото

- Азия и мир, общество
- 11:05, 25 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Взгляд перуанцев на своих предков приобрел новую непосредственность благодаря воссозданию лица женщины, похороненной около 3700 лет назад, пишет Latin American Herald Tribune.
Могила умершей примерно в 20-25 лет женщины была обнаружена еще в 2016 году.
Археолог Даянна Карбонель рассказывает, что она была очень похожа на современную женщину.
Карбонель возглавляет команду, проводящую раскопки в комплексе Эль-Параисо, где находятся самые древние и известные храмы на центральном побережье Перу.
Бюст с длинным лицом, выдающимся носом и скулами, маленькими глазами и узким ртом выставлен в музее минералогии Андреса Дель Кастильо в Лиме.
Антропометрический анализ останков скелета послужил основой для определения размеров и формы лица женщины из Эль-Параисо, рост которой составлял всего 1,5 метра.
В свою очередь художник Тео Угарте использовал глину и гипс, чтобы заполнить череп тканями и мышцами, а затем покрыл поверхность стекловолокном.
Наличие травмы костей на одном из ее предплечий указывает на то, что леди Эль Параисо была ткачихой, а состояние зубов показывает, что она ела морепродукты, юкку, кукурузу и бобы.
«Еще многое предстоит раскопать, открыть и проанализировать. Мы обнаружили только небольшую часть», - сказала Карбонель.
Por 3 mil 700 años, la "Dama de El Paraíso", una mujer de alto estatus del Antiguo Perú, ha mantenido oculto su rostro. Sin embargo, gracias a una innovadora reconstrucción, se ha desvelado su apariencia https://t.co/Yq7JrlJBFb pic.twitter.com/hyLMO7Rzp0 — Agencia Andina (@Agencia_Andina) December 22, 2020