Археологи воссоздали облик жившей 3700 лет назад перуанской женщины. Фото

CentralAsia (CA) - Взгляд перуанцев на своих предков приобрел новую непосредственность благодаря воссозданию лица женщины, похороненной около 3700 лет назад, пишет Latin American Herald Tribune.



Могила умершей примерно в 20-25 лет женщины была обнаружена еще в 2016 году.



Археолог Даянна Карбонель рассказывает, что она была очень похожа на современную женщину.



Карбонель возглавляет команду, проводящую раскопки в комплексе Эль-Параисо, где находятся самые древние и известные храмы на центральном побережье Перу.



Бюст с длинным лицом, выдающимся носом и скулами, маленькими глазами и узким ртом выставлен в музее минералогии Андреса Дель Кастильо в Лиме.

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Антропометрический анализ останков скелета послужил основой для определения размеров и формы лица женщины из Эль-Параисо, рост которой составлял всего 1,5 метра.



В свою очередь художник Тео Угарте использовал глину и гипс, чтобы заполнить череп тканями и мышцами, а затем покрыл поверхность стекловолокном.



Наличие травмы костей на одном из ее предплечий указывает на то, что леди Эль Параисо была ткачихой, а состояние зубов показывает, что она ела морепродукты, юкку, кукурузу и бобы.



«Еще многое предстоит раскопать, открыть и проанализировать. Мы обнаружили только небольшую часть», - сказала Карбонель.