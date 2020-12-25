Оппозиционная партия Монголии пожертвует баранину малоимущим семьям

CentralAsia (MNG) - В парламенте Монголии состоялось собрание фракции Демократической партии, и председатель фракции Д.Ганбат выступил перед прессой после обсуждения.

Отметив, что во время собрания было обсуждено девять вопросов, Д.Ганбат сказал: «Министра финансов, который возглавляет рабочую группу по закупке вакцины COVID-19, вызвали для предоставления информации, но он не явился. Министру финансов неуместно возглавлять рабочую группу по вакцинам. Во всех других странах за эту задачу отвечает министр здравоохранения или премьер-министр. На следующей неделе мы получим дополнительную информацию по этому вопросу, так как информации по-прежнему недостаточно».

«В ходе встречи Демпартия получила информацию от министра энергетики о решении правительства оплачивать счета за электричество, отопление, мусор и воду. Решения принимались без расчетов, а потом обвиняли граждан. Народ обвиняется в неправильных решениях правительства. Из-за холодной зимы в этом году увеличилось потребление электроэнергии. Однако партия не согласна с тем, что виноват народ. Очень неуместно обвинять людей, когда потребление в семье очень низкое. По словам министра энергетики, в дальнейшем дефицита тепла и электроэнергии не будет. Потребление электроэнергии в Монголии достигло уровня, при котором это вызывает озабоченность с точки зрения национальной безопасности. В этом направлении не проводилась должная работа», - добавил он.

Д.Ганбат подчеркнул, что в минувшие выходные в режиме онлайн прошел 10-й Конгресс Демпартии. Депутат от партии Ц.Туваан сказал: «Конгресс Демпартии прошел онлайн в прошлую пятницу. Повестка дня завершена. Решение о созыве съезда ДП было принято ранее, но было отложено. На этом собрании были обсуждены и одобрены изменения в устав партии. Новое партийное правило будет официально реализовано после регистрации в Верховном суде. На конгрессе присутствовали представители всех возрастов, в том числе молодежь и пожилые люди».

«6 декабря отмечался юбилей Демпартии. Юбилей не отметили с размахом из-за COVID-19. Напротив, мы решили помочь малообеспеченным людям во время пандемии и организовали кампанию «Поможем горожанам с овцами». В общей сложности было передано более 7000 голов скота на сумму более 55 миллионов тугриков (около $20 тыс.). Он был собран через внутрипартийные организации, доставлен в Улан-Батор, упакован партиями по 5 кг на мясоперерабатывающем заводе и будет передан малоимущим в Улан-Баторе», - сказал Д.Ганбат.

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