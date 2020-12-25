Казахстан перешел из «зеленой» в «желтую» зону по коронавирусу

CentralAsia (KZ) - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане, страна перешла из «зеленой» в «желтую» зону по распространению коронавирусной инфекции.



По состоянию на 25 декабря в «красной» зоне находится Атырауская область. В «желтой» зоне - Алматы, Нур-Султан, Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. Все остальные регионы страны находятся в «зеленой» зоне. Средние значения вывели Казахстан в желтую зону.





На данный момент в Казахстане число инфицированных коронавирусом превысило 150 тыс. человек, из них выздоровели 136,3 тыс. пациентов, скончались 2196 человек.

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