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  25 декабря 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 76 568

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 24 декабря количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 76 568 (+112).

По данным Минздрава, новые случая выявлены в 8 регионах страны.

В настоящее время общее число пациентов составило 73 911 (+165), а показатель выздоровления 97%.

Из 2045 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 168 находятся в тяжёлом состоянии, 32 - в критическом состоянии.

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