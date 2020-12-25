Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 76 568

- Узбекистан, общество
- 11:43, 25 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 24 декабря количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 76 568 (+112).
По данным Минздрава, новые случая выявлены в 8 регионах страны.
В настоящее время общее число пациентов составило 73 911 (+165), а показатель выздоровления 97%.
Из 2045 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 168 находятся в тяжёлом состоянии, 32 - в критическом состоянии.