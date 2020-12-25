Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 76 568

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 24 декабря количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 76 568 (+112).

По данным Минздрава, новые случая выявлены в 8 регионах страны.

В настоящее время общее число пациентов составило 73 911 (+165), а показатель выздоровления 97%.

Из 2045 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 168 находятся в тяжёлом состоянии, 32 - в критическом состоянии.