Первоклассники получили в подарок на Новый год компьютеры от президента Туркменистана

CentralAsia (TM) - От имени Гурбангулы Бердымухамедова новогодние подарки – обучающие компьютеры получили учащиеся первых классов общеобразовательных школ Ахалского велаята, сообщает газета «Туркменистан».

В этом учебном году 23 137 детей в возрасте шести лет приступили к учебе по всему велаяту. Ребят поздравили и пожелали успехов в учебе депутаты Меджлиса Туркменистана, представители общественных организаций, а также сказочные персонажи Аяз Баба и Гарпамык.

Ранее сообщалось, что подарки от президента Туркменистана уже получили ашхабадские первоклассники.

До наступления Нового годы свои подарки получат первоклашки по всей стране.

Коомпьютеры производятся на совместном предприятии «Agzybirlik tilsimaty».