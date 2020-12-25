Фото — Сегодня мир отмечает католическое Рождество

CentralAsia (CA) - Сегодня, 25 декабря все католики, протестанты и христиане других конфессий, в том числе ряда православных церквей, празднуют Рождество.

В этом году в условиях пандемии коронавируса людям необходимо соблюдать социальную дистанцию, в разных странах строго ограничено число прихожан внутри церквей, а в некоторых странах храмы вообще закрыты для богослужений.

Как сообщает ВВС, Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане перед весьма малочисленной паствой. Понтифик - единственный, кто во время службы был без маски.

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Впервые за много десятилетий ночная служба в Базилике Рождества Христова в Вифлееме прошла в закрытом режиме, верующие не были допущены внутрь. Традиция посещения рождественской службы в Вифлееме главой ПА была установлена Ясиром Арафатом в 1995 году, когда город был передан под управление палестинской администрации.