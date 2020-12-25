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  25 декабря 2020
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Фото — Сегодня мир отмечает католическое Рождество

CentralAsia (CA) -  Сегодня, 25 декабря все католики, протестанты и христиане других конфессий, в том числе ряда православных церквей, празднуют Рождество.

В этом году в условиях пандемии коронавируса людям необходимо соблюдать социальную дистанцию, в разных странах строго ограничено число прихожан внутри церквей, а в некоторых странах храмы вообще закрыты для богослужений.

Как сообщает ВВС, Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане перед весьма малочисленной паствой. Понтифик - единственный, кто во время службы был без маски.

Впервые за много десятилетий ночная служба в Базилике Рождества Христова в Вифлееме прошла в закрытом режиме, верующие не были допущены внутрь. Традиция посещения рождественской службы в Вифлееме главой ПА была установлена Ясиром Арафатом в 1995 году, когда город был передан под управление палестинской администрации.

В Великобритании в 15:00 по Гринвичу с традиционной рождественской речью выступит королева Елизавета II. В этом году ее речь будет в основном посвящена тяготам пандемии. Впервые за много лет королевская семья нарушила традицию празднования Рождества и не соберется в поместье королевы в Сандрингеме. 94-летняя Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп отметят праздник вдвоем в Виндзорском дворце, где они провели все время с начала эпидемии в окружении ограниченного штата прислуги.

А в католических и протестантских церквях России действует обязательное правило ношения масок, но в большинстве случаев нет требований к соблюдению социальной дистанции.

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