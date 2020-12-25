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  25 декабря 2020
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Монгольские геологи увеличили золотой запас страны на 53,14 тонны

CentralAsia (MNG) -  Группа геологоразведочных работ из компании «Эрдэнэс Силвэр Ресурс» от ООО «Эрдэнэс Монгол» успешно провела разведку для определения запасов золота, соответствующих международным стандартам качества, увеличив золотой запас Казначейского фонда Монголии на 53,14 тонны.

Это результат сотрудничества монгольских геологов, ученых и исследователей горнодобывающей отрасли.

Группа геологических исследований ООО «Эрдэнэс Силвэр Ресурс» провела разведку для определения золотых запасов в течение четырех месяцев, разрабатывая соответствующий рабочий план и сотрудничая с Министерством горной и тяжелой промышленности, Национальной геологической службой, Центром геологических исследований, Центральной геологической лабораторией, Школа геологии и горного дела, ООО «Ханлаб», ООО «Геоаналитик», ООО «Ленд Тест» и экспертами П.Батчулуун и Б.Балдорж.

Постановлением правительства Управление минеральных ресурсов и нефти предоставило ООО «Эрдэнэс Силвэр Ресурс» 27 августа 2020 года лицензию на разведку на площади 22641,51 га в местечке Овоот хяр (XV-21670), расположенном в сомоне Цогтцэции аймака Өмнөговь.

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