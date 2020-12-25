В мире число зараженных коронавирусом приблизилось к 80 млн

CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией во всем мире приблизилось к 80 миллионам, следует из данных университета Джонса Хопкинса.



Так, по состоянию на 25 декабря в 191 стране и территории всего мира зарегистрировано 79 383 574 случая заражения COVID-19. Число скончавшихся от вируса достигло 1 742 423 человек, выздоровели более 54 млн пациентов.



Большинство инфицированных приходится на США, Индию и Бразилию — 18,6 млн, 10,1 млн, 7,4 млн соответственно.



Также в число стран с 2 млн и более случаев коронавируса входят 8 государств (включая США, Индию и Бразилию):



- Россия — 2,9 млн;



- Франция — 2,5 млн;



- Великобритания — 2,1 млн;



- Турция — 2,1 млн;



- Италия — 2 млн.