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  25 декабря 2020
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В мире число зараженных коронавирусом приблизилось к 80 млн

CentralAsia (CA) -  Количество зараженных коронавирусной инфекцией во всем мире приблизилось к 80 миллионам, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 25 декабря в 191 стране и территории всего мира зарегистрировано 79 383 574 случая заражения COVID-19. Число скончавшихся от вируса достигло 1 742 423 человек, выздоровели более 54 млн пациентов.

Большинство инфицированных приходится на США, Индию и Бразилию — 18,6 млн, 10,1 млн, 7,4 млн соответственно.

Также в число стран с 2 млн и более случаев коронавируса входят 8 государств (включая США, Индию и Бразилию):

- Россия — 2,9 млн;

- Франция — 2,5 млн;

- Великобритания — 2,1 млн;

- Турция — 2,1 млн;

- Италия — 2 млн.

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