Библиотеки Туркменистана и Армении договорились о сотрудничестве

CentralAsia (TM) - Представители Государственной библиотеки Туркменистана и государственных библиотек всех регионов страны и сотрудники Национальной библиотеки Армении 24 декабря встретились на онлайн-конференция по обмену опытом. Речь шла о методике сохранности библиотечных фондов в целом и о вопросах реставрации книг, принципах создания единого электронного каталога редких изданий, а также цифровизации книжных собраний.

Во время видеовстречи состоялся обмен мнениями библиотекарей двух стран. Беседа продолжилась в формате «вопрос-ответ» – коллеги имели возможность более конкретизировано узнать друг у друга об инновационных подходах к развитию библиотечного дела, практикующихся в Туркменистане и Армении.

Участники форума высказались о своей нацеленности на дальнейшее тесное сотрудничество, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.