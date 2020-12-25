В Монголии приобретение золота ЦБ побило рекорд, достигнув 22 тонн

CentralAsia (MNG) - Резкое увеличение количества золота, которое должно быть доставлено в Банк Монголии, побив рекорд предыдущего года, не только увеличило валютные резервы страны, но и вселило надежды на то, что курс национального валюта-тугрика останется стабильным.

Согласно статистике, по состоянию на 23 декабря 2020 года ЦБ Монголии приобрел 22 тонны драгоценных металлов, что на 6,8 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние пять лет ЦБ приобрел около 100 тонн драгоценных металлов, увеличив валютные резервы страны на 3,7 миллиарда долларов.

Основная причина повышения приобретения золота заключается в том, что Банк Монголии ежедневно регулирует цены на золото на Лондонской бирже металлов и покупает его по международному рыночному курсу.

Это решение было реализовано осенью 2017 года по решению главы ЦБ. Другими словами, оно опровергает предположение о том, что количество золота, поставляемого центральному банку, увеличилось из-за закрытия границы из-за пандемии Covid-19 и невозможности незаконного экспорта золота.

С другой стороны, рост мировых цен на золото оказал положительное влияние на местные золотодобывающие компании и частных лиц.

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