В Туркменистане сотрудники ряда госпредприятий 3 месяца не получают зарплату

CentralAsia (TM) - Несколько государственных предприятий в Лебапском велаяте вот уже три месяца не выдают зарплаты работникам из-за финансово-экономического кризиса. Об этом 22 декабря сообщил корреспондент Радио Азатлык в этом регионе.

Корреспондент, беседовавший с десятками работников госпредприятий, сообщает, что на данный момент около 1500 людей, трудящихся на заводах и фабриках Лебапского велаята, несколько месяцев остаются без зарплаты.

По словам корреспондента, это водители грузовых машин, автобусов и такси Лебапского автотранспортного предприятия, работники строительного предприятия «Lebapawtoýollary», предприятия «Türkmenpagta» и хлопкоперерабатывающих заводов, ковроткацких фабрик, отделений велаятского газотранспортного хозяйственного объединения и механизаторы предприятия «Obahyzmat».

«Руководители предприятий говорят, что из-за финансово-экономического кризиса нет возможности выплатить зарплаты работников за сентябрь, октябрь и ноябрь. По их словам, на счетах этих предприятий вообще не осталось средств. Они обещают, что в феврале выдадут зарплату за все месяцы», рассказал житель Лебапа, работающий на одном из этих предприятий, говоривший на условиях анонимности.

По словам многих работников госпредприятий, руководства предприятий говорят, ожидается передача этих заводов и фабрик в частные руки, но подробностей о том, когда и как это произойдёт не дают.

«Чиновники предприятий говорят, что пока не ясно, какие планы у предпринимателей и что они будут делать. Они говорят, что возможно в феврале некоторые предприятия могут закрыться. Если так случиться, то наверняка работники останутся без работы и заработка», рассказал работник одного из госпредприятий.

По словам корреспондента, рабочие этих вышеназванных предприятий, проживающие в Фарапском, Дяневском и Черджевском этрапах, регулярно жалуются в администрации этрапов с требованием выдать им зарплаты. «Главы этрапов говорят, что они ничего не могут сделать», рассказал работник госпредприятия.

Из-за задержки зарплат за несколько месяцев трудящимся госпредприятий приходится брать в долг под проценты, сообщает корреспондент.

Также, по его словам, железнодорожное предприятие Лебапского веалаята отправило около 70 процентов работников в неоплачиваемый отпуск и вот уже 4-5 месяцев не оказывает никакой материальной помощи.

Туркменистан уже четыре года находится в условиях глубочайшего экономического спада. В течение последних лет были закрыты много госпредприятий, объединены рад министерств и ведомств, было сокращено огромное количество рабочих мест.