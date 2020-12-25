Узбекистан и Кыргызстан подписали Дорожную карту по расширению сотрудничества

CentralAsia (KG) - Подписана Дорожная карта по расширению и углублению сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства КР.

Отмечается, что и. о. премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков и заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили вопросы по активизации торгово-экономического сотрудничества, наращиванию объемов взаимной торговли, расширению ассортимента товаров для экспорта, реанимации совместных проектов в промышленном и сельскохозяйственном секторах и строительству торгово-логистических центров и СЭЗ в приграничных областях двух стран.

«Достигнута договоренность о формировании постоянных рабочих групп между министерствами экономики, сельского хозяйства, транспорта и таможенными органами двух стран для оперативного решения возникающих вопросов. Обсуждены механизмы и технические детали создания совместного кыргызско-узбекского инвестиционного фонда. Подписан План практических мер (Дорожная карта) по расширению и углублению сотрудничества, который включает комплекс вопросов по реализации совместных инвестиционных проектов», - сообщили в правительстве.

В начале декабря после встречи Артема Новикова с Сардором Умурзаковым в Фергане сообщалось, что в рамках ранее подписанного соглашения о финансовом сотрудничестве было принято решение о создании кыргызско-узбекского инвестиционного фонда с уставным капиталом в 50 млн долларов.

По данным правительства КР, министерств экономики двух стран до конца января 2021 года должны завершить подготовку документов и формальных процедур по созданию инвестиционного фонда.

С 2016 по 2019 годы Узбекистан нарастил свой экспорт в Кыргызстан втрое - с 67 млн до 200 млн долларов. Экспорт Кыргызстана в Узбекистан за это время вырос всего на 10% - со 125 млн до 138 млн долларов.

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