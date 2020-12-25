В Ташкенте в закрытом режиме проходит суд над обвиняемыми по прорыву дамбы на Сардобе

CentralAsia (UZ) - Верховный суд Узбекистана приступил к рассмотрению дела 8 лиц, арестованных в рамках уголовного дела по факту прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище, произошедшего 1 мая этого года.

На закрытом суде, который начался 21 декабря в здании Ташкентского городского суда по уголовным делам, предстали Бахшулло Асадов, начальник управления каналами «Тупаланг», относящегося предприятию «Узгидрострой», и еще семь человек.

Один из адвокатов, участвующий в этом процессе, сообщил, что процесс официально засекречен, родственников обвиняемых в зал суда не пускают.

Ранее по факту трагедии в Сырдарьинской области было возбуждено уголовное дело по статьям 207 («Должностная халатность») и 258 («Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ») Уголовного кодекса Узбекистана.

6 октября директор Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов сообщал, что по факту ЧС на Сардобинском водохранилище в качестве обвиняемых привлечены 17 человек.

Судебный процесс над 8 лицами, которые были арестованы в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по факту прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище, начался 21 декабря в здании Ташкентского городского суда по уголовным делам. Данное дело рассматривает судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана.

Осведомленный источник сообщил, что преступной группировке, состоящей из подрядчиков во главе с Бахшулло Асадовым, начальником управления каналами «Тупаланг», относящегося предприятию «Узгидрострой», а также представителей строительно-монтажных организаций АО «Узбекистон темир йуллари», предъявлены обвинения по статьям 209 («Должностной подлог»), 257 («Нарушение правил охраны труда») и 258 («Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ») УК республики.

По словам источников, первое заседание продлилось 2,5 часа. По их сообщениям, процесс прошел в закрытом режиме, родственники подсудимых в зал суда допущены не были.

Согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана, разбирательство уголовных дел во всех суда должно проходить в открытом режиме, за исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов, а также когда рассматриваются дела о половых преступлениях.

Данное уголовное дело является выделенной в процессуальном порядке частью общего уголовного дела. Следственные действия по остальным частям уголовного дела все еще продолжаются.

Согласно материалам уголовного дела, предварительный ущерб от наводнения на Сарбодинском водохранилище составил более 45 миллиардов сумов (более 4 млн 300 тысяч долларов), фигуранты уголовного дела возместили лишь часть ущерба.

Очередное судебное заседание в отношении лиц, обвиняемых по делу о Сардобинском водохранилище​, назначено на 28 декабря. Ожидается, что на этом процессе назначенный Управлением по борьбе с коррупций Генеральной прокуратуры Узбекистана государственный обвинитель зачитает обвинительное заключение.

1 мая 2020 года произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища. В результате ЧС были затоплены несколько населенных пунктов, разрушены дороги, около 70 тысяч жителей близлежащих районов были эвакуированы.

По официальным данным, в результате трагедии были затоплены близлежащие махалли и сельхозугодья, разрушены 2 570 индивидуальных и 76 многоквартирных домов в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах. Кроме того, частично подтоплены 1781 индивидуальный и 52 многоэтажных дома.