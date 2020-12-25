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  25 декабря 2020
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Казахстан передал Таджикистану 100 мобильных аппаратов ИВЛ
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Казахстан направил в Таджикистан 100 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких «Кокчетав-4П». Об этом сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ведомство отправило устройства в рамках исполнения поручения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и постановления правительства РК от 10 декабря 2020 года № 837 «Об оказании официальной гуманитарной помощи Республике Таджикистан».

Аппараты «Кокчетав-4П» собираются на заводе «Тыныс» в Кокшетау. Предприятие выпускает порядка 500 устройств в месяц, а цена одного аппарата составляет 750 тысяч тенге. Эти аппараты являются мобильными, то есть их можно установить, к примеру, в машине скорой помощи или же использовать дома.

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