Казахстан передал Таджикистану 100 мобильных аппаратов ИВЛ

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CentralAsia (TJ) - Казахстан направил в Таджикистан 100 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких «Кокчетав-4П». Об этом сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.



Ведомство отправило устройства в рамках исполнения поручения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и постановления правительства РК от 10 декабря 2020 года № 837 «Об оказании официальной гуманитарной помощи Республике Таджикистан».



Аппараты «Кокчетав-4П» собираются на заводе «Тыныс» в Кокшетау. Предприятие выпускает порядка 500 устройств в месяц, а цена одного аппарата составляет 750 тысяч тенге. Эти аппараты являются мобильными, то есть их можно установить, к примеру, в машине скорой помощи или же использовать дома.

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